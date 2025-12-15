広島市が原爆供養塔に納められた遺骨返還のため実施したＤＮＡ型鑑定で身元が判明しました。 遺族の梶山修治さん「驚きと喜びと、初枝として認められた」 身元が判明したのは被爆して亡くなった梶山初枝さんです。広島市は初枝さんの遺族、梶山修治さんの依頼を受け原爆供養塔の骨つぼに納められた遺髪を神奈川歯科大に送りＤＮＡ型を鑑定しました。 初枝さんの妹から提供されたＤＮＡ型と照合し、血縁関係が判明したということ