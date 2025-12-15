これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報が出ています。 下越と佐渡の沿岸部に【波浪警報】、中越と上越の沿岸部に波浪注意報が発表されています。 また、沿岸各地に強風注意報、南魚沼市と湯沢町に大雪・着雪注意報が出ています。 ◆15日(月)これからの天気 次第に雨や雪の範囲は狭くなっていきますが、雲に覆われる一日になるでしょう。所々に雨雲や雪雲がかかるため、この後も雨具が