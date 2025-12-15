ファイターズの北海道佐呂間町出身の玉井大翔投手が今シーズンを振り返りました。２０２６年は“不惑の先輩”と登板数を争う覚悟です。（玉井大翔投手）「ことしやらないと（現役生活が）終わってしまうというところで切羽詰まっていましたし、ことしは本当にいろんなところで気持ちをいれて頑張りました。今シーズンに関しては、ある程度思い描いていた形で投げられたんじゃないかなと思います」プロ９年目・佐