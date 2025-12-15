数多くの新車のなかから「2025-2026 日本カー・オブ・ザ・イヤー」が決定した。イヤーカーのほか、部門賞も決まり、大いに盛り上がりを見せた。そこで気になるのは、選考委員を務める我らが松任谷正隆氏はどのクルマに投票したのか？ そしてその理由は？ 独自の評価基準など、興味深い話を編集部員との掛け合いでお届け！【写真】真っ赤なボディも魅力的！ 松任谷氏が最高得点を入れたクルマは？編集部（以下、編）：カー・オブ・