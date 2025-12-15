12日、ヴィクトリアゴルフ新宿店で、青木瀬令奈とコーチ兼キャディを務める大西翔太氏によるトークショーが行われた。【写真】青木瀬令奈もぞっこん？新作ドライバーを手にニッコリ会場では二人の軽快な掛け合いを交えながら、今シーズンの振り返りに加え、発売されたばかりの『ゼクシオ14シリーズ』の魅力についても語り尽くされた。「激動のシーズンだった」。青木にとって今季は、試練の連続だった。昨年11月に両足種子骨を骨