東京メトロ日比谷線銀座駅に、『AKIRA』『スチームボーイ』を代表作で知られる、漫画家でアニメーション監督の大友克洋氏が原画・監修を手がけた大型パブリックアート『Procession Spin』が完成し、15日に完成披露除幕式が行われた。駅構内という公共空間に常設される本作は、縄文時代から現代、そして未来へと続く美術の流れを表現した陶板レリーフ作品で、銀座の新たな文化的象徴として注目を集めそうだ。【写真】銀座の新たな