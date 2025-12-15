元NMB48で歌手の白間美瑠（28）が15日までに自身のインスタグラムを更新。船上の美腹筋ショットなどを披露した。「八丈島の写真遅くなっちゃった今年もめちゃくちゃ素敵な夏だったなぁ12時間船に乗っての釣り」と、船上で美腹筋をのぞかせている写真や釣ったカンパチを掲げている写真などをアップ。そして、「沢山待ってのビビッと魚が来た時の重み、忘れないっっ！！魚の力強過ぎて海に吸い込まれそうになったけどまた