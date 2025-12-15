投函した人「いい習慣なので、私自身からはやめたくない」全国の郵便局で、来年の年賀状の受け付けがきょうから始まりました。SNSの普及や郵便料金の値上げなどの影響で、年賀はがきの発行枚数はおよそ7億5000万枚と、最も多かった2004年と比べ6分の1程度に落ち込んでいます。25日までに投函すれば、2026年の元日に届くということです。