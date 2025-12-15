auじぶん銀行は、円定期預金と外貨定期預金を組み合わせて運用できる新商品「円外貨セット定期」の提供を開始した。外貨預金を組み合わせることで円定期預金の金利が上乗せされ、開始記念キャンペーンでは条件次第で年5.0%(税引前)の円定期金利が適用される。○円と外貨を組み合わせることで円定期の金利を上乗せ「円外貨セット定期」は、円定期預金と外貨定期預金をセットで申し込むことで、円定期預金に上乗せ金利が適用される商