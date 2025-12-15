格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）のCOOを務める溝口勇児氏（41）が、2025年12月14日に自身のXを更新し、元プロボクサーの飯田将成（39）に対戦を呼びかけた。「いつまでそんなださい生き方をするんだよ」 溝口氏は、14日に開催された「BreakingDown18」にCOOとして参加。全試合終了後にリングに上がりマイクパフォーマンスを行い、26年3月に開催を予定している「BreakingDown」の大会で、飯田との対戦を