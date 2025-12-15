高松中央郵便局高松市内町 全国の郵便局で年賀状の受け付けが始まりました。 高松市の高松中央郵便局では、受け付け開始のセレモニーが行われ、高松市の光華幼稚園の園児約40人が合唱しました。 日本郵便によりますと年賀はがきの当初発行枚数は前の年より3割以上少ない約7億5000万枚です。 園児は、自分が書いた年賀状を専用のボックスに投かんしました。 （園児）「おじいちゃんに出した」「いと