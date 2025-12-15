14日、福岡市の「みずほPayPayドーム」と、隣接する商業施設で、男女2人が刺された事件で、警察は15日、男性を殺害しようとした疑いで、30歳の無職の男を逮捕しました。中継です、松永さん。 ■松永悠作記者逮捕された男の身柄は、15日午前3時すぎに、こちらの中央警察署に到着しました。現場から逃走していた男が確保されるきっかけは、本人からの110番通報でした。この事件は、14日午後5時ごろ、福岡ソフトバンクホ