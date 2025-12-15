東海地方は、この先2週間は高温傾向で、平年より気温が高い日が多くなる見込みです。特に、週後半から、最高気温は平野部で15℃以上の所が多くなり、昼間はこの時期としては過ごしやすいでしょう。朝晩と昼間の気温差が大きくなる日もあるため、服装選びに注意が必要です。今日15日は北風強く防寒を今日15日、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となっています。東海地方は、太平洋側の地域を中心に晴れていますが、岐阜県など