【新興国通貨】ドル人民元７．５２９を付ける＝中国人民元 ドル人民元は週明けもドル安元高傾向が継続。先週の安値を割り込み７．０５２９を付けた。先週木曜日海外市場で一時７．０４８０を付けたドルオフショア人民元（USDCNH)は、週明け７．０５０１を付けている。 対円では先週の上昇局面で22円13銭を付けた。週明けは22円00銭台での推移。 USDCNH7.0514USDCNY7.0537CNYJPY22.053