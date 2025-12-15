１５日前引けの日経平均株価は前営業日比７４４円４５銭安の５万００９２円１０銭と急反落。前場のプライム市場の売買高概算は１１億６５４３万株、売買代金概算は２兆５４５５億円。値上がり銘柄数は１０５７、対して値下がり銘柄数は５０１、変わらずは４８銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は主力ハイテクセクターを中心に売りがかさみ、日経平均は前引け時点で７００円を超える下げとなっている。前週末の米