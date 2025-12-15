東京午前のドル円は１５５．３９円付近まで下落。今週の日銀金融政策決定会合で追加利上げが発表される見通しであるほか、来年もタカ派的な舵取りが続く可能性があることが円買いを後押し。 ユーロ円は１８２．４５円付近、ポンド円は２０７．７５円付近、豪ドル円は１０３．２７円付近まで下げた。 ＮＺドル円は８９．７９円付近まで下落。円高のほか、ＮＺ中銀総裁が「近い将来さらなる利下げが行われる可