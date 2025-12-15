15日から「年末の交通安全県民運動」が始まり、警察官などが出席して静岡市駿河区で出発式が行われました。15日静岡市駿河区で行われた出発式には、静岡南警察署交通安全大使のご当地アイドル「オレンジリーフ」も参加し、白バイやパトカーなどあわせて7台がパトロールに出発しました。県警によりますと、県内では2025年1月から12月14日までに1万5646件の人身事故が発生し、66人が死亡しているということです。