元「オセロ」のタレント・松嶋尚美が、１４歳になった長男・珠丸（じゅまる）くんを祝福した。１５日までにインスタグラムで「Ｈａｐｐｙｂｉｒｔｈｄａｙジュマル！１４歳になりました〜。おめでとう」と喜び、「パパの身長を追い越すことがまだできてない！今、同じだから、１４歳の間に抜けるね」とさらなる成長に期待。「家族に優しいジュマ。大好きだよー」とつづり、ケーキでお祝いする長男の姿をアップした。フォ