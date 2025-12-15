2026年の年賀状の受け付けが15日から始まり、大分県大分市の郵便局ではイベントが行われました。 年賀状の受け付けは15日から全国一斉に始まりました。 大分中央郵便局 大分市の郵便局では朝、イベントが行われ、千代町幼稚園の園児が歌や演奏を披露しました。そして家族や幼稚園の先生に宛てた手作りの年賀状をポストに投函していました。 ◆園児「あばあちゃんに出した。馬の絵（を描いた）」 「明けまして