元日本代表の松井大輔さんによるサッカー教室が大分県佐伯市で開かれました。 このサッカー教室は子供たちに夢を追う楽しさや努力の大切さを感じてもらえればと、地域活性化事業などに取り組む佐伯市の企業が開催したものです。 大分県佐伯市 14日は100人以上の小学生が参加しました。 指導したのは2010年のワールドカップ南アフリカ大会でベスト16入りを果たした元日本代表の松井大輔さんで