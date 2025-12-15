前の話を読む。横田に声をかけられ「苗字が戻った」とあおられたサトコ。「不倫していたから離婚した」と冷静に切り返し「他の人から制裁を受けるだろう」と告げる。社内で泣いている社員を見かけたサトコは…。■泣いている社員から告げられたのは■どうにかしてあげたいけれど…■やっぱりそうか…■信頼できる仲間がいること泣いていたのは、横田と仲良くしていたカナエでした。サトコが声をかけると、カナエからは会社を辞める