愛知県警小牧署の一日署長に就任し、高校で講話する立浪和義さん＝15日午前、小牧市プロ野球中日で監督を務めた立浪和義さん（56）が15日、愛知県警小牧署の一日署長として同県小牧市の私立誉高を警察官の制服姿で訪問した。冬休みを控えた生徒に、闇バイトに関わらないよう求め「何かあればすぐに家族などに相談するように」と講話した。立浪さんは事前に生徒へ知らせず訪問。米国野球殿堂入りをしたイチローさんが高校時代、