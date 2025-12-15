サッカーJ1・サンフレッチェ広島の監督にバルトシュ・ガウル氏が就任することが決定しましたガウル氏は2010年ドイツのシャルケのユース監督に就任すると、マインツのユース監督など若者の育成に尽力。今季はライブツィヒのトップチーム アシスタントコーチを務めていました。広島は今季、前監督のミヒャエル・スキッベ氏の下、FUJIFILM SUPER CUP 2025とルヴァンカップの2大会でタイトルを獲得。リーグは4位で終えています。ガウル