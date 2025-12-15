サッカー・Jリーグは14日、2025シーズン全日程が終了。入場者数が、過去最多を更新しました。Jリーグは14日、「明治安田J2昇格プレーオフ2025決勝」「J3・JFL入れ替え戦」の終了をもって、全1218試合全ての戦いを終え、今シーズンの幕を閉じました。年間総入場者数は、1350万3210人で過去最多を更新。Jリーグ史上初となる1300万人を突破しました。また、平均入場者数も史上最多となる1万1086人を記録しました。いままで最多だった