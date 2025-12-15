県内は14日から広い範囲で強い風が吹きました。この影響で佐渡汽船はジェットフォイルが全便欠航となっています。激しい波が打ち付ける佐渡市相川。県内は冬型の気圧配置となり広い範囲で北西の強い風が吹きました。最大瞬間風速は佐渡市弾崎で30メートル、佐渡市両津で27.1メートルなどを観測。海上にも強い風が吹いており午後にかけて下越と佐渡で6メートル、上越と中越では5メートルのうねりを伴う高い