【「さくらいろダイアローグ」1巻】 12月15日発売 価格：935円 【拡大画像へ】 ヒーローズは、沼ちよ子氏によるマンガ「さくらいろダイアローグ」1巻を12月15日に発売する。価格は935円。 本作はマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載されている作品。秋田県を舞台に、音楽好きだが人前で歌えない少女・ナギと、東京から隣の家に引っ越して