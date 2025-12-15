年の瀬です。12月15日から年賀状の受付が始まり、郵便局では園児が参加して差出式が行われました。新潟市中央区の新潟中央郵便局では近くの聖ラファエル幼稚園の園児が参加して年賀状の差出式が行われました。局内には年賀状専用のポストが設置され園児たちが、心を込めて書いた年賀状を、投かんしました。〈園児〉「お手紙をポストに入れました。お友達にあけましておめでとうと書きました」「柏崎のおじさんにあけましておめでと