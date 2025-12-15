JR東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」が、2025年に新発売された「東京駅限定スイーツ新定番8商品」を一挙公開。すべての商品は東京駅の改札内で購入が可能。年末年始の帰省のお土産や挨拶の品として最適です。この記事では、チーズケーキブランドが手がける芳醇なひとくちチーズケーキや、完売が続出するバターサンド専門店のキャラメルサンドなど、注目の新定番8商品と、スイーツ担当者が選ぶ「MUST BUY！5選」として、