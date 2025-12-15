香川県内で特殊詐欺の被害が相次いでいることを受け、香川県警はきょう（15日）県内各地で啓発活動を行いました。 【写真を見る】特殊詐欺やSNS型投資詐欺などに気をつけて県警がいっせいに啓発活動県内の先月末までの被害額は約33億4,800万円【香川】 「年金の日です。特殊詐欺に気をつけてください。最近多いんで」 啓発活動は年内最後の年金支給日にあわせて、県内の金融機関や商業施設など54か所で一斉に行われたもので