シカゴ・ブルズ vs ニューオーリンズ・ペリカンズ日付：2025年12月15日（月）開催地：ユナイテッド・センター（Chicago）最終スコア：シカゴ・ブルズ 104 - 114 ニューオーリンズ・ペリカンズ NBAのシカゴ・ブルズ対ニューオーリンズ・ペリカンズがユナイテッド・センター（Chicago）で行われた。 第1クォーターはシカゴ・ブルズがリードし26-21で終了す