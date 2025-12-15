きょうは日差しの暖かさはあるものの、風が冷たい一日になるでしょう。 【画像】東海3県はいつどこで雨・雪が降る？最新のシミュレーション 正午前の名古屋市内は、すっきりとした青空が広がっています。この時間の気温は11.2℃、湿度は46％で、北寄りの風が強く吹いています。 きょうは午後も晴れる所が多いでしょう。岐阜県の山間部ではすっきりしない空模様が続く見込みです。沿岸部を中心に風が強まりやすいため、洗