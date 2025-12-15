日本人７選手が所属するシント＝トロイデン（STVV）は現地12月13日に開催されたベルギーリーグの第18節で、強豪アンデルレヒトとアウェーで対戦。１−２で敗れた。そのアンデルレヒトからレンタル中の日本代表FW後藤啓介は53分、PKのキッカーを担い、相手GKの逆を突いて、しっかり決めてみせた。20歳のストライカーは、これが今シーズンの６点目。得点ランキング首位まで１点差と、得点王にも現実味が出てきた。この事実に