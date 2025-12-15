日本サッカー協会は12月15日、「IBARAKI Next Generation Cup2025」に出場するU-22日本代表のメンバーを発表した。指揮を執るのは大岩剛監督。今季のJリーグでベストヤングプレーヤー賞に選ばれた岡山の佐藤龍之介や、水戸のJ１初昇格に貢献した齋藤俊輔らが選出された。選ばれた27人は以下のとおり。GK１ピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）12小林将天（FC東京）23荒木琉偉（ガンバ大阪）DF２永野修都（ガ