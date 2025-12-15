【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HANAが1stアルバムをリリースすることを発表した。 タイトルはアーティストネームでもある『HANA』。“どんなところにも花は咲く、誰だって咲ける”というHANAらしいメッセージを込めた、グループ初のフルアルバムが完成した。 ■真っ赤に咲き誇るHANA新アーティスト写真も公開 2025年4月のデビュー以降、ノンストップでリリースを重