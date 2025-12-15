15日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比820円安の5万110円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万92.1円に対しては17.90円高。出来高は2万2643枚となっている。 TOPIX先物期近は3419ポイントと前日比11ポイント安、現物終値比1.81ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50110-820