総合格闘技のランキングシステムポータルサイト「Fight Matrix」は日本時間15日、14日に米国・ラスベガスのUFC APEXで開催された「UFCファイトナイト」の試合結果などを反映した最新の世界ランキングを公開した。 ■年内ラスト興行でもフライ級に激震 2025年のUFCを締め括る同大会のメインイベントではフライ級ワンマッチが行われ、元RIZINバンタム級王者でUFC6位のマネル・ケイプ（アンゴラ）がUFC2位ブランドン・ロイバ