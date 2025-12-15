ノーベル化学賞を受賞した京都大学の北川進特別教授が、スウェーデンから帰国しました。（京都大学北川進特別教授）「非常に密度の高い、多忙な１週間を過ごしました」伊丹空港で報道関係者に一連のノーベル賞受賞行事の感想を語ったのは、１２月１５日に帰国した京都大学の北川進特別教授です。北川特別教授は無数の細かい穴に大量の気体を取り込むことができる「金属有機構造体」の開発でノーベル化学賞を受賞しました。