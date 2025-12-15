デジタルアクセサリーを手掛けるMOTTERU（神奈川県海老名市）は、新商品ラインアップを2025年12月11日に発表した。2026年より順次発売する商品となる。リチウムイオン電池の発火による火災がたびたびニュースになるが、こうしたリスクを低減したモバイルバッテリーも、今回発表されたなかに含まれた。モバイルバッテリーに準固体電池を搭載ダイレクトモバイルバッテリーシリーズでは、新色のコットンキャンディー、ピーチスフレが