１２月１５日未明、和歌山県有田川町で住宅が全焼する火事があり、住人とみられる２人が死亡しました。１５日午前５時前、和歌山県有田川町小川の住宅で「山の方を見たら炎が見えた」と近くの住民から消防に通報がありました。警察などによりますと、木造平屋の住宅から出火し、消防車など５台が出動。火は約１時間後に消し止められましたが、火元の住宅約７０平方メートルが全焼しました。この火事で焼け跡から、この家に