俳優・瀬戸さおり（36）と宮崎秋人（35、※崎＝たつさき）が15日、それぞれのSNSを更新し、結婚を発表した。【写真】幸せそう！寄り添い見つめ合う宮崎秋人＆瀬戸さおり連名の書面を通じて「ご報告」を行い、「私事で恐縮ではございますが、この度、宮崎秋人と瀬戸さおりは結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告した。「温かくご声援をくださる皆様、これまでお仕事でご指導いただきました皆様、友人、そ