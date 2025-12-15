今年、大きな話題を集めたtimeleszの新メンバーを決定するオーディション『timelesz project‐AUDITION‐（通称：タイプロ）』。5人が加入し、8人組として活動中だ。2月に最終審査行われてから10ヶ月、注目を集めていた候補生たちが次々と進路を確定させている。この記事では5次審査に進出した12人の現在をまとめる。【動画】挑戦と覚悟が凝縮！「timelesz project -REAL-」ティザー映像が解禁まず、5次審査まで進出した鈴木凌