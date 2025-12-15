台湾の内閣に相当する行政院の顧問に就任した自衛隊の岩崎茂・元統合幕僚長に対し中国外務省は入国禁止などの制裁を科しました。自衛隊の制服組トップ・統合幕僚長を務めた経験を持つ岩崎茂氏は今年3月、台湾の行政院顧問に就任していました。中国外務省は15日、岩崎氏に対し中国への入国禁止や中国国内にある財産の凍結などの制裁を科すと発表しました。理由について、「台湾独立分裂勢力と公然と結託し、中国の内政に干渉し、中