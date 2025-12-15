テレビ東京は15日、海外の主要ショートドラマ配信プラットフォーム「ShortMax」および「TopShort」との国際共同制作によるショートドラマ2作品を、2025年度内に配信すると発表した。国際共同制作ショートドラマを配信するのはテレ東として初めて。【画像】ショートドラマとしても配信するテレ東『夫を社会的に抹殺する5つの方法 Re：venge』テレ東では、2024年にショートドラマ配信アプリ「BUMP」とコラボレーションしたオリジ