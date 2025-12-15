きのう投開票の静岡県伊東市の市長選で落選した田久保真紀前市長は、SNSで支援者への感謝を述べ「この後の予定については未定」と綴りました。過去最多の9人が名乗りをあげた伊東市長選は、新人で国民民主党県連推薦の杉本憲也さん（43）が当選しました。田久保真紀 前市長「かけられた言葉はすべて『頑張って』と『負けないで』です」学歴詐称疑惑に端を発して失職した田久保真紀前市長は、4000票あまりの獲得にとどまり落選