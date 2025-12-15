声優・俳優・アーティストとしてマルチに活躍する宮野真守が、ライブツアー『MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 〜VACATIONING!〜』の日本公演最終日を神奈川・横浜アリーナで開催した。同ツアーはニューアルバム『FACE』を携えて11月より宮城・兵庫・神奈川の3都市で行われたもので、横浜2日目となる12月14日公演が日本公演の千秋楽となった。【ライブ写真】さまざまな衣装＆演出で魅了した宮野真守のライブ写真がたっぷ