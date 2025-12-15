去就が注目されていた今永昇太（32、カブス）が、単年契約でカブス残留を決めた。その決断の裏には「退路も断ってやれるのが一番」という強い決意とカブスへの思いがあった。【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 初戦は6日、東京ドームで台湾戦残留発表の翌日、今永は「すごい大きな決断ではありますけど、ひとまず来季プレーする場所が決まったんで、それはすごく安心感はありますね」と安堵した。1年目は日本人