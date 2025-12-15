ふたご座流星群がきのうピークを迎え、幻想的な光に包まれた星空をJNNのカメラが捉えました。報告「大きい流れ星です！」3大流星群の1つ、ふたご座流星群はきのう夜、ピークを迎えました。JNNのカメラでは、ひと晩で400個以上の流れ星が確認できました。流星群のピークは過ぎましたが、今夜は太平洋側を中心に天気が良く、月明かりの影響が少ない夜空に見ることができるかもしれません。