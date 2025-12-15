12月15日朝、熊本県阿蘇市で倉庫から火が出て、3棟が全焼しました。 【写真を見る】【火事】熊本県阿蘇市一の宮で資材倉庫3棟全焼工事関係の資機材・オイルなどを保管か この火事によるけが人はいません。 15日午前7時半ごろ、阿蘇市一の宮町で「建物が燃えている」と119番通報がありました。 消防が駆け付け、火は約2時間後に消し止められましたが、倉庫3棟が全焼し、一部延焼した1棟とあわせて160㎡が焼けました。