公安調査庁は15日、オウム真理教の後継団体「アレフ」の施設への立ち入り検査をおこないました。立ち入り検査に入ったのはオウム真理教の後継団体「アレフ」の「北越谷施設」です。公安調査庁は、団体規制法に基づいてアレフの活動状況を明らかにするため、施設への立ち入り検査を継続的におこなっています。「北越谷施設」は、アレフの代表的な事務所がある施設で、今年9月に決定された「再発防止処分」により、事務所や道場など