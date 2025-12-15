黎智英氏【香港共同】香港の高等法院（高裁）は15日、香港国家安全維持法（国安法）違反罪などに問われた民主派香港紙、蘋果日報（リンゴ日報＝廃刊）の創業者、黎智英氏（78）に有罪判決を言い渡した。判決理由で「国家の安全を損なうために蘋果日報の幹部らと共謀したことは議論の余地がない」とした。量刑は後日言い渡される。最高刑は終身刑。黎氏は香港民主化運動の中心的存在として知名度が高く、トランプ米大統領もこれ